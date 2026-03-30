ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」は２９日、最終回を迎えた。ラストは、冬橋（永瀬廉）がリブートし、北村匠海になっていたことがネットで話題になった。最終回では、冬橋と霧矢（藤澤涼架）が早瀬・儀堂（鈴木亮平）と手を組むことに。合六（北村有起哉）は、早瀬の家族を人質に取り、１００億円を渡すように要求。早瀬・儀堂は１００億円を渡す代わりに、受け渡し場所に真北弥一（市川團十郎）を連れてくるように言う。受け渡