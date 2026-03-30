マリオット・インターナショナルとエチオピア航空は、ポイントとマイルの相互交換に対応する。ShebaMilesからマリオット・ボンヴォイへは2：1、マリオット・ボンヴォイからShebaMilesへは3：1の割合で交換ができる。マリオット・ボンヴォイから1回につき6万ポイントを移行すると、5,000マイルのボーナスを獲得できる。また、マリオット・ボンヴォイ提携ホテルでの宿泊では、1米ドルにつきShebaMiles最大2マイルを獲得するか、通常