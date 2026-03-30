新学期がはじまるのを前に、秋田市の小学校前では横断歩道など道路標示を塗り直す作業が行われました。県警察本部では、新学期が始まる前のこの時季に、毎年、通学路の道路標示の塗り直しを行っています。新年度は約490人の児童が通う秋田市の御所野小学校前でも、30日、横断歩道と停止線を塗り直す作業が進められました。県内の通学路にある横断歩道約2,500本のうち、今年は460本ほどを塗り直す予定です。塗料には反射しやすいガ