ダイアンの津田篤宏が50歳の誕生日である5月27日、自身初の著書『津田日記』（新潮社）を発売する。“ゴイゴイスー”な2025年に、津田が一日も欠かさずつづった日記。下心も悪口も喜びも悲しみも…感情むき出しで人間くささが全開の内容となっている。日記を書くことになったいきいさつは、2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われた。エルメスで黄色の革の手帳を買い2025年の1年間、日記を書こうと