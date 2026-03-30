ダイアン津田、初の著書『津田日記』発売へ あえて手書きでコツコツ…「特大のすーをさしあげます！！」【コメントあり】
ダイアンの津田篤宏が50歳の誕生日である5月27日、自身初の著書『津田日記』（新潮社）を発売する。“ゴイゴイスー”な2025年に、津田が一日も欠かさずつづった日記。下心も悪口も喜びも悲しみも…感情むき出しで人間くささが全開の内容となっている。
日記を書くことになったいきいさつは、2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われた。エルメスで黄色の革の手帳を買い2025年の1年間、日記を書こうと決意した。
【画像】ダイアン・津田「スケジュールを差し上げます！」
嫁とケンカ、千鳥大悟さんと飲んだ、ライス関町さんとサウナ、息子や娘と買い物、ラジオうまくいかない、名探偵のロケしんどい…など、日常が率直に素直につづられている。あえて手書きで、コツコツ毎日書き続けた。“芸人本”の枠を超えた文学性さえも感じられる一冊となっている。
■『津田日記』刊行にあたって、本人コメント
私津田が書いた渾身の作品に仕上がっております。映画化待った無し！
読んでください！
買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！
日記を書くことになったいきいさつは、2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われた。エルメスで黄色の革の手帳を買い2025年の1年間、日記を書こうと決意した。
嫁とケンカ、千鳥大悟さんと飲んだ、ライス関町さんとサウナ、息子や娘と買い物、ラジオうまくいかない、名探偵のロケしんどい…など、日常が率直に素直につづられている。あえて手書きで、コツコツ毎日書き続けた。“芸人本”の枠を超えた文学性さえも感じられる一冊となっている。
■『津田日記』刊行にあたって、本人コメント
私津田が書いた渾身の作品に仕上がっております。映画化待った無し！
読んでください！
買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！