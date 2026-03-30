私（アヤノ）は、夫のヒロシと2人の子どもたち（コウ・4才、ミミ・2才）を育てています。明るく優しい義両親とは、動物園や水族館などへ一緒にお出かけするなどして交流してきました。そんななか、義姉のキョウコさんが2度目の離婚。2人の子どもたち（タロウ・8才、ジロウ・5才）を連れて義実家の近所に越してきました。それ以来、お出かけは義姉親子も必ず一緒。義母の「皆で支え合っていきましょう」という言葉に私はモヤモヤし