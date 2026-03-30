「TD403DD」の新色「OAK MAT」 PDNは、トーレンスのダイレクトドライブ式アナログターンテーブル「TD403DD」に新色の「OAK MAT」を追加し、5月20日に発売する。価格は220,000円。 新色のOAK MATはナチュラルで温かみのある仕上げ。「近年のインテリアトレンドに調和する落ち着いた質感を持ち、北欧家具や天然木素材との親和性を高めたカラーリング」だといい、艶を抑えたマットフィニッシュにより