「TD403DD」の新色「OAK MAT」

PDNは、トーレンスのダイレクトドライブ式アナログターンテーブル「TD403DD」に新色の「OAK MAT」を追加し、5月20日に発売する。価格は220,000円。

新色のOAK MATはナチュラルで温かみのある仕上げ。「近年のインテリアトレンドに調和する落ち着いた質感を持ち、北欧家具や天然木素材との親和性を高めたカラーリング」だといい、艶を抑えたマットフィニッシュにより、「アナログプレーヤー本来の機械的存在感を残しながら、空間に自然に溶け込む佇まいを実現している」という。

そのほかのスペックなどは既存モデルと同一で、上位機種TD1500と同一のトーンアーム「TP150」を採用。ユニバーサルシェルにはオルトフォンの「2M Blue」を装着済みのため、購入後の簡単な調整で、すぐに利用できる。

スリム・ブラシレス・静音ダイレクトドライブDCモーターを搭載する。フィードバック制御を行なうことにより、高精度な回転と再生時のノイズを低減。クリアな音質を得たという。

フィードバック制御は、モーターの状態をリアルタイムで監視し、迅速な応答により負荷変動に対して回転数を一定に保っている。ブラシレスDCモーターの小型・高出力特性を活かし、従来のダイレクトドライブ方式では困難だったスリムなキャビネットのデザインも実現した。

プラッターは、直径12インチ、重量1.4kg、高さ22mmのアルミ・ダイキャスト製で、回転の安定性を高め、音質向上に寄与している。

針圧は、2つの部品から構成されるカウンターウェイトで設定。16.0～27.8g(付属ウェイト時 /シェルを含む)までの幅広いカートリッジを使用できる。

付属のオルトフォン製MMカートリッジ「2M Blue」は、スタイラスチップに無垢楕円針を使用したもの。調整済みで取り付けられている。

外形寸法は420×360×150mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は7.2kg。