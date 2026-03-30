ブルックリン・ネッツ vs サクラメント・キングス日付：2026年3月30日（月）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 116 - 99 サクラメント・キングス NBAのブルックリン・ネッツ対サクラメント・キングスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし31-18で終了する。第2クォ}