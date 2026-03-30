世界選手権フィギュアスケートの世界選手権は29日（日本時間30日）、チェコ・プラハでエキシビションが行われ、今大会限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）の最後の自撮り写真が話題となっている。写真はリンク上で坂本が自撮りしたグループショット。坂本が前列で満面の笑顔を浮かべ、Vサインを決め、後方には世界各国のトップスケーターたちが大集合して笑顔でポーズを決めている。満員の観客席をバックにした華や