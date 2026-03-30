世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権は29日（日本時間30日）、チェコ・プラハでエキシビションが行われ、今大会限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）の最後の自撮り写真が話題となっている。

写真はリンク上で坂本が自撮りしたグループショット。坂本が前列で満面の笑顔を浮かべ、Vサインを決め、後方には世界各国のトップスケーターたちが大集合して笑顔でポーズを決めている。満員の観客席をバックにした華やかな光景で、定番の自撮りが現役最後のものとなった。

国際スケート連盟公式Xが「私たちのカオリ時代が終わった」と記し、実際の写真を公開。海外ファンの涙を誘っている。

「これで終わりなのか」

「泣き叫んでる」

「これから誰が自撮りを撮るの？？？」

「カオリはこのスポーツにたくさんの喜びをもたらしてくれたわ」

「ウルっときちゃった」

「カオリ、引退しないでぇぇぇ」

坂本は今大会の女子シングルでショートプログラム、フリーともに首位に立ち、合計238.28点で自己ベストを更新。2年ぶり4度目の優勝で有終の美を飾った。



（THE ANSWER編集部）