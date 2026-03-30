投資で失敗する人、上手くいく人の差には何があるのでしょうか。個人投資家の村野博基氏によれば「勝つのは運、負けるのは他責思考があるから」と言います。そして、「自己責任論で育ってきた氷河期世代こそ投資に向いている」と力説します。近著『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則』（扶桑社刊）を上梓した村野氏が考える「投資で負けないための法則」とは。◆頭をぶつけるのは自分が悪い？先日ある駅を歩いていたとき、上のほ