セント・フォース所属のフリーアナウンサー・入江あんなが、30日放送の朝の情報番組『グッド！モーニング』（月〜金前4：55／土曜前6：00／日曜5：50）に初出演。新たに同番組のメンバーに加わることを伝え、あいさつした。同番組でキャスターに初挑戦となる入江は、“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生。大学院ではどのような研究を行っているのか、また今後どんなキャスターを目指していくの