『グッド！モーニング』きょう“初鳴き”の現役東大院生・入江あんなはどんな人？ 特技は卓球＆ダンス「（大学院では）人工細胞の実現を目指した研究を…」
セント・フォース所属のフリーアナウンサー・入江あんなが、30日放送の朝の情報番組『グッド！モーニング』（月〜金 前4：55／土曜 前6：00／日曜 5：50）に初出演。新たに同番組のメンバーに加わることを伝え、あいさつした。同番組でキャスターに初挑戦となる入江は、“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生。大学院ではどのような研究を行っているのか、また今後どんなキャスターを目指していくのか、話を聞いた。
【別カット】『グッド！モーニング』のスタジオで…緊張のなか笑顔を見せる入江あんな
この日の放送では番組冒頭、同局・佐藤ちひろアナウンサーに「今日から『グッド！モーニング』のメンバーに、新しく入江あんなキャスターが加わります。入江さん、意気込みをお願いいたします」と振られ、やや緊張した面持ちで「入江あんなです。現在は東京大学大学院で人工細胞の研究をしております」とあいさつ。
続けて「新たな風を吹かせられるようなキャスターを目指しています。どうぞよろしくお願いいたします」と、堂々とあいさつした。
■入江あんな一問一答 チャームポイントは「何事にも前向きに挑戦するところ」
――『グッド！モーニング』ファミリーへの加入おめでとうございます。「レギュラー決まった」という一報は、どういった形で聞きましたか？最初に聞いた時の感想を教えてください。
【入江】事務所の方から電話で聞きました。率直に、この上なくうれしかったです。学生時代、毎日当たり前のように『グッド！モーニング』を見て登校していたので，「まさか自分が出演者側になる日が来るなんて」という思いでいっぱいでした。不安はもちろんありましたが，まずは家族に報告したい気持ちがとても強かったです。
――ご自身は、東京大学大学院生とお伺いしましたが、大学院ではどのようなことを学ばれているのですか？
【入江】大学院では現在、人工細胞の実現を目指した研究を行っています。特に細胞内でつくられるRNAという物質を、正確に合成できるように取り組んでいます。
――その学んでいることを『グッド！モーニング』ではどのように生かしていきたいですか？
【入江】そうですね…研究生活で培ってきた分析力、論理的思考力などを生かして、視聴者に分かりやすく情報を届けたいと思います。また、科学の楽しさや面白さなどを伝えられたら尚いいなと思います。
――入江さんのことをあまりよくご存じない方も多いかと思います。自己紹介も兼ねて、ご自身のチャームポイント、特技、「ここだけは誰にも負けない！」と思うところを教えてください。
【入江】チャームポイントは、何事にも前向きに挑戦するところです。新しいことに出会うと「まずはやってみよう」と思う性格で、とことん向き合うタイプだと思います。特技は卓球とダンスです。中学・高校の部活動で続けてきたこともあり、今でも機会があると楽しんでいます。また茨城県出身なので、茨城の観光スポットやグルメの紹介には自信があります。地元の魅力を伝える話題では、誰にも負けない気持ちでお話しできると思います。
――『グッド！モーニング』では、どのような役割を果たしていきたいとお考えですか？ご自身が番組でやってみたいことと合わせて教えてください。
【入江】視聴者の皆さんが，気持ちよく1日をスタートできるようなお手伝いができたらうれしいです。また実際に現場に足を運んで取材を行い、現場の空気感や人の思いを視聴者の皆さんに分かりやすく伝えるリポートやロケにもたくさん挑戦してみたいです。ニュースや情報をただ伝えるだけでなく、「なるほど」と思っていただけるように、視聴者の皆さんと同じ目線を大切にしながら分かりやすく届けていきたいです。
――今後どのようなキャスターになっていきたいですか？
【入江】将来的には、どんな情報でも自分の言葉で丁寧に伝えられる、信頼していただけるキャスターになれるよう成長していきたいと思っています。
――最後に、今後の抱負も含め、読者に向けてメッセージをお願いします。
【入江】まだまだ学ぶことばかりですが、一つ一つの経験を大切にしながら、皆さんの朝に少しでも元気や前向きな気持ちを届けられる存在になれるよう頑張ります。一人前のキャスターとなるために，これからも温かく見守っていただけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。
この日の放送では番組冒頭、同局・佐藤ちひろアナウンサーに「今日から『グッド！モーニング』のメンバーに、新しく入江あんなキャスターが加わります。入江さん、意気込みをお願いいたします」と振られ、やや緊張した面持ちで「入江あんなです。現在は東京大学大学院で人工細胞の研究をしております」とあいさつ。
続けて「新たな風を吹かせられるようなキャスターを目指しています。どうぞよろしくお願いいたします」と、堂々とあいさつした。
■入江あんな一問一答 チャームポイントは「何事にも前向きに挑戦するところ」
――『グッド！モーニング』ファミリーへの加入おめでとうございます。「レギュラー決まった」という一報は、どういった形で聞きましたか？最初に聞いた時の感想を教えてください。
【入江】事務所の方から電話で聞きました。率直に、この上なくうれしかったです。学生時代、毎日当たり前のように『グッド！モーニング』を見て登校していたので，「まさか自分が出演者側になる日が来るなんて」という思いでいっぱいでした。不安はもちろんありましたが，まずは家族に報告したい気持ちがとても強かったです。
――ご自身は、東京大学大学院生とお伺いしましたが、大学院ではどのようなことを学ばれているのですか？
【入江】大学院では現在、人工細胞の実現を目指した研究を行っています。特に細胞内でつくられるRNAという物質を、正確に合成できるように取り組んでいます。
――その学んでいることを『グッド！モーニング』ではどのように生かしていきたいですか？
【入江】そうですね…研究生活で培ってきた分析力、論理的思考力などを生かして、視聴者に分かりやすく情報を届けたいと思います。また、科学の楽しさや面白さなどを伝えられたら尚いいなと思います。
――入江さんのことをあまりよくご存じない方も多いかと思います。自己紹介も兼ねて、ご自身のチャームポイント、特技、「ここだけは誰にも負けない！」と思うところを教えてください。
【入江】チャームポイントは、何事にも前向きに挑戦するところです。新しいことに出会うと「まずはやってみよう」と思う性格で、とことん向き合うタイプだと思います。特技は卓球とダンスです。中学・高校の部活動で続けてきたこともあり、今でも機会があると楽しんでいます。また茨城県出身なので、茨城の観光スポットやグルメの紹介には自信があります。地元の魅力を伝える話題では、誰にも負けない気持ちでお話しできると思います。
――『グッド！モーニング』では、どのような役割を果たしていきたいとお考えですか？ご自身が番組でやってみたいことと合わせて教えてください。
【入江】視聴者の皆さんが，気持ちよく1日をスタートできるようなお手伝いができたらうれしいです。また実際に現場に足を運んで取材を行い、現場の空気感や人の思いを視聴者の皆さんに分かりやすく伝えるリポートやロケにもたくさん挑戦してみたいです。ニュースや情報をただ伝えるだけでなく、「なるほど」と思っていただけるように、視聴者の皆さんと同じ目線を大切にしながら分かりやすく届けていきたいです。
――今後どのようなキャスターになっていきたいですか？
【入江】将来的には、どんな情報でも自分の言葉で丁寧に伝えられる、信頼していただけるキャスターになれるよう成長していきたいと思っています。
――最後に、今後の抱負も含め、読者に向けてメッセージをお願いします。
【入江】まだまだ学ぶことばかりですが、一つ一つの経験を大切にしながら、皆さんの朝に少しでも元気や前向きな気持ちを届けられる存在になれるよう頑張ります。一人前のキャスターとなるために，これからも温かく見守っていただけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。