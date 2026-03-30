記事ポイント2026年4月1日〜6月30日に「BDSバイクセンサー春得キャンペーン」開催期間中に車両見積もりの問い合わせ後、成約するとAmazonギフト券5,000円分がもれなくもらえる専用フォームへの入力と書類アップロードだけで応募が完了する バイク＆パーツ検索サイト「BDSバイクセンサー」が、2026年4月1日から6月30日の期間限定で「春得キャンペーン」を開催します。期間中に車両の見積もりや在庫確認などの問い合わせを行い