成約でAmazonギフト券5,000円がもらえる春のバイクキャンペーン！ BDSバイクセンサー「春得キャンペーン」

記事ポイント 2026年4月1日〜6月30日に「BDSバイクセンサー春得キャンペーン」開催期間中に車両見積もりの問い合わせ後、成約するとAmazonギフト券5,000円分がもれなくもらえる専用フォームへの入力と書類アップロードだけで応募が完了する 2026年4月1日〜6月30日に「BDSバイクセンサー春得キャンペーン」開催期間中に車両見積もりの問い合わせ後、成約するとAmazonギフト券5,000円分がもれなくもらえる専用フォームへの入力と書類アップロードだけで応募が完了する

バイク＆パーツ検索サイト「BDSバイクセンサー」が、2026年4月1日から6月30日の期間限定で「春得キャンペーン」を開催します。

期間中に車両の見積もりや在庫確認などの問い合わせを行い、その車両が後日成約となった場合、申し込んだ全員にAmazonギフト券5,000円分がプレゼントされます。

バイクの購入を検討している方にとって、嬉しい特典が用意されているキャンペーンです。

BDSバイクセンサー「春得キャンペーン」

キャンペーン名：BDSバイクセンサー春得キャンペーン開催期間：2026年4月1日(水)〜2026年6月30日(火)プレゼント：Amazonギフト券5,000円分（ギフトコード）応募資格：期間中に車両見積もりの問い合わせを行い、後日成約となった方全員対象車両：本体価格税込3万円以上の車両

BDSバイクセンサーは、MOTOMが運営するバイク＆パーツ検索サイトです。

今回の春得キャンペーンでは、期間中にサイト上で車両の見積もりや在庫確認などの問い合わせを行い、その車両が後日成約となった場合、申し込んだ全員にAmazonギフト券5,000円分がもれなくプレゼントされます。

応募は、キャンペーン特設サイト内の専用フォームに必要事項を入力後、売買契約書・車検証等の書類をアップロードすることで完了します。

対象は本体価格が税込3万円以上の車両で、春のバイクシーズンに合わせた実用的なキャンペーンです。

BDSバイクセンサーでは、バイクの購入から部品探しまで幅広い情報が検索できます。

春得キャンペーンは、バイクを探して問い合わせるという自然な購入の流れの中で特典が受け取れる仕組みです。

Amazonギフト券5,000円分という実用的な特典が、バイク購入の後押しとなっています。

BDSバイクセンサー「春得キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 春得キャンペーンのプレゼントを受け取る条件は何ですか？

A. 2026年4月1日から6月30日の開催期間中に、BDSバイクセンサーで車両の見積もりや在庫確認などの問い合わせを行い、その車両が後日成約となった場合が条件です。

なお、本体価格が税込3万円以上の車両が対象となります。

Q. 応募の手順を教えてください。

A. キャンペーン特設サイト内の専用フォームに必要事項を入力後、売買契約書・車検証等の書類をアップロードすることで申し込みが完了します。

申し込み後、Amazonギフト券5,000円分がギフトコード形式で届きます。

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