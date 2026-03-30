俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート、毎週水曜後10：00）の場面カット、第1話あらすじが30日、公開された。【写真複数】緊張感が際立つ…『LOVED ONE』場面カット本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイ