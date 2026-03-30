「BCNランキング」2026年3月16日〜22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）2位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）3位AirPods 4MXP63J/A（アップル）4位ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM6(B)（ソニー）5位Soundcore P40i ブラックA3955N11（Anker