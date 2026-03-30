AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

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　「BCNランキング」2026年3月16日〜22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

MXP93J/A（アップル）

2位　AirPods Pro 3

MFHP4J/A（アップル）

3位　AirPods 4

MXP63J/A（アップル）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-1000XM6(B)（ソニー）

5位　Soundcore P40i ブラック

A3955N11（Anker）

6位　Soundcore P40i オフホワイト

A3955N21（Anker）

7位　REDMI Buds 8 Lite Black

M2539E1 Black（Xiaomi）

8位　Soundcore P30i ブラック

A3959N11（Anker）

9位　Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック

A3957N11（Anker）

10位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

WF-C510(B)（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。