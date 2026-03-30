大会中に39歳になるリオネル・メッシ、10番のいない10番システムに2026年の北中米ワールドカップ（W杯）で連覇を狙うアルゼンチン代表は現在FIFAランキング2位。南米予選は危なげなく1位通過している。鉄壁の守備が強みだ。予選18試合で無失点が11試合、1失点が4試合、2失点が3試合。2失点した試合はすべて敗れていて、それ以外に予選で負けたのは最終戦のエクアドル（アウェイで1-0）だけ。アルゼンチンに2得点すれば勝てそう