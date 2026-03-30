大会中に39歳になるリオネル・メッシ、10番のいない10番システムに

2026年の北中米ワールドカップ（W杯）で連覇を狙うアルゼンチン代表は現在FIFAランキング2位。

南米予選は危なげなく1位通過している。鉄壁の守備が強みだ。

予選18試合で無失点が11試合、1失点が4試合、2失点が3試合。2失点した試合はすべて敗れていて、それ以外に予選で負けたのは最終戦のエクアドル（アウェイで1-0）だけ。アルゼンチンに2得点すれば勝てそうだが、それがあまり起きそうにない。

アルゼンチンは伝統的に守備の固さで知られている。牧草地はボールが止まるのでフィジカルコンタクトが多く、そのためハードな守備力が養われたとよく言われる。今の選手たちが牧草でプレーしているわけではないが、アルゼンチンのフィールドは芝生がかなり深めではある。1960〜70年代にリベルタドーレス杯でアルゼンチンのクラブが席巻した時代には激しい守備、というよりラフプレーで有名だった。インターコンチネンタルカップで欧州勢が対戦拒否した一因とされている。

もう1つの特徴は技術の高さ。多くの技巧派を輩出し、アルフレード・ディ・ステファノ、ディエゴ・マラドーナ、リオネル・メッシの史上最高クラスを3人輩出した。

初優勝の1978年W杯はセサル・ルイス・メノッティ監督が率いた攻撃的なチームだったが、86年の2度目の優勝はカルロス・ビラルド監督の下、強固な守備とマラドーナの個人技の組み合わせ。攻撃型のメノッティ派、守備型のビラルド派という両極のスタイルがあったわけだ。

3度目の優勝だったカタールW杯のアルゼンチンはビラルド型に近い。一時はマルセロ・ビエルサ監督がボール保持とプレッシングを組み合わせて、2つのスタイルを統合したかにみえたが、いつのまにか守備型に回帰した。メッシという破格の「10番」を得たからだろう。

アルゼンチンは常に技巧的な10番タイプを生み出してきた。バロンドールを獲得したオマール・シボリ、マラドーナの後継者だったアリエル・オルテガ、2006年W杯の中心だったフアン・ロマン・リケルメ……。ただ、そのなかでもマラドーナとメッシは例外で、必ず1、2点はもたらしてくれるスーパーな存在なので、1失点以内に抑えれば負けない計算が立つ。また、スーパーエースの守備負担を支える必要もあるので、ハードワーカーの数が多くなり守備型に傾くわけだ。

10番を押し立てて残りのフィールドプレーヤー9人が汗をかく。メッシが君臨した時代に定着したスタイルだが、もともと馴染みのある戦い方でもあった。

北中米大会でもメッシがプレーするなら、アルゼンチンの戦い方は同じだろう。しかし、同じ効果を期待できるかというと実はかなり怪しいのではないか。

メッシは大会中に39歳になる。北中米大会は試合会場によって酷暑も予想され、移動負担も大きい。決勝まで勝ち進めば従来よりも多い8試合になる。米国でプレーしている慣れはあるとしてもフル出場は考えにくい。1回のプレーで得点を生み出す能力は格別なので、スーパーサブとしての起用したくなるが、メッシはそういうタイプではない。フィールドの中で敵味方の配置や状勢を分析し、得点のストーリーを創り上げる選手だからだ。

アルゼンチンのメンバーは4年前とほとんど変わらない。10番を必要とするメッシ仕様である。だが、もうメッシに依存できない状況ではないだろうか。10番のいない10番システムは強固な守備だけが残る。チームを再構築するのか、それともまだメッシに頼るのか。依然として優勝候補ではあるが、大きなリスクも抱えている。（西部謙司 / Kenji Nishibe）