四国での新生活や春の旅が、もっと身近になります。JR四国は、特急列車の利用が劇的にお得になる各種「トクトクきっぷ」の発売期間延長を発表しました。愛媛の通学を支える特急「宇和海」の格安特急券から、高松・松山・高知を結ぶビジネス・観光に必須の「トク割回数券」までが対象です。物価高や交通費の負担が気になる中、通勤・通学客や観光客にとって移動費を抑えられる嬉しいニュースと言えるでしょう。この記事では、継続発