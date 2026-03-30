4月16日より放送がスタートする鈴木京香主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』のメインビジュアルが公開された。 参考：宮世琉弥、『未解決の女』で初の刑事役に“同郷の先輩”鈴木京香に「親近感が湧いています」 2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された『未解決の女 警視