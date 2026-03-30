4月16日より放送がスタートする鈴木京香主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』のメインビジュアルが公開された。

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2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官』シリーズ。科学捜査が主流となっている今、あえてアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリーが、6年ぶりに再始動する。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する。

Season3からは、6係を和ませるポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事・夏目征也（宮世琉弥）が新たに加わったほか、「特命捜査対策室」のイヤミな室長・古賀清成（沢村一樹）、6係の超無口なお遍路刑事・草加慎司（遠藤憲一）ら、個性豊かなレギュラーメンバーも再集結した。

公開されたメインビジュアルには、「止まった事件が、再び『文字』で動き出す」というキャッチコピーとともに、主人公・理沙（鈴木京香）の姿が大きく捉えられている。凛とした佇まいでオールブラックの衣裳が、“倉庫番の魔女”と呼ばれる理沙らしさを引き立てている。また、彼女を取り囲む6係のメンバーもダークスーツでビシッと決めている。さらに、スモーキーな大人ピンク＆グレージュを基調とした背景には、放送スタート時の春を象徴する桜の花びらに加え、本作のキーアイテムである文書も配されている。（文＝リアルサウンド編集部）