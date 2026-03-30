ロック歌手の矢沢永吉（７６）が、俳優の土屋太鳳（３１）とｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）がＷ主演するテレビ朝日系の刑事ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（４月８日スタート。水曜、後９・００）の主題歌として新曲「ＢＯＲＤＥＲ」を書き下ろしたことが２９日、分かった。今作は「踊る大捜査線」や「教場」の君塚良一氏による完全オリジナル脚本で、トラックで爆走する捜査本部、通称「一番星」を舞台に激情型