ロック歌手の矢沢永吉（７６）が、俳優の土屋太鳳（３１）とｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）がＷ主演するテレビ朝日系の刑事ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（４月８日スタート。水曜、後９・００）の主題歌として新曲「ＢＯＲＤＥＲ」を書き下ろしたことが２９日、分かった。

今作は「踊る大捜査線」や「教場」の君塚良一氏による完全オリジナル脚本で、トラックで爆走する捜査本部、通称「一番星」を舞台に激情型の中沢桃子（土屋）、熱血漢の黄沢蕾（佐藤）ら移動捜査課の活躍を描く斬新な設定の刑事ドラマ。

「ＢＯＲＤＥＲ」は初回拡大スペシャルで初解禁される。矢沢は「番組のイメージを聞いた時、僕の中でこれはマイナーコードの世界観というか…そこを意識して書きました。どうぞ皆さん聴いてみてください」と呼びかけた。作詞はヒットメーカーの森雪之丞氏。

ゼネラルプロデューサーの服部宣之氏は「矢沢さん以上に爆走するトラックが似合うアーティストを、私は知りません」とオファーの理由を説明。レーベルからの受諾の電話に「震えるほど感動しました」と喜びを明かし、「まさに大人のロックンロールナンバー。上質なベルベッドのような心地よいノリとウネリがあり、大げさでなく、都内を車で走りながら、一晩中聴いていました」と名曲爆誕を保証した。