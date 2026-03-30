4月11日から日本テレビ系で放送がスタートする土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の制作発表会見が開かれ、町田啓太、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登壇した。 参考：町田啓太が目指す“理想の現場づくり”とは？先輩たちとの出会いが変化のきっかけに 本作は、子どもに対して“甘すぎる”フリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ（町田啓太）が主人公の物語。真面目な新人スタ