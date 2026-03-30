4月11日から日本テレビ系で放送がスタートする土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の制作発表会見が開かれ、町田啓太、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登壇した。

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本作は、子どもに対して“甘すぎる”フリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ（町田啓太）が主人公の物語。真面目な新人スタッフの青峰しずく（松本穂香）は、彼と意見がぶつかるが、向き合ううちにタツキの葛藤や、徹底して寄り添おうとする胸中が明らかになっていく。

今回は本編で使用されているフリースクールのセットで会見を実施。ドラマに出演中の子どもたちが背後でゲームやボール遊びに興じるなか、それぞれドラマの魅力を語った。

キャストがトークをしていても、子どもたちの元気な声が聞こえてくるが、町田は「今日は静かなほうです」と明かす。続けて「前室には、子どもたちに向けて『静かに』とか『走らない』とか張り紙がしてあるんですけど、まったく意味をなしていない」と述べ、笑いを誘った。

そんな子どもたちとの撮影は大変なようで「発見と驚きがたくさんあるし、エネルギーがすごい。それ以上にこちらもエネルギーを出していかなきゃいけない」と気を引き締める。「午前中の撮影をやっただけで、普段の撮影の午後から深夜くらいのテンション感になるので、オンもオフもないんです」と苦笑した。

撮影外でも子どもたちとよく遊ぶ町田に対し、「遊び方がうまい」と絶賛したのは松本。「小さい子どもだと、よく分からない“振り”をしてくるじゃないですか。町田さんはその返しも上手なんです。このあいだは『監督にな～れ！』って魔法をかけられていましたよね（笑）。それでもすぐ監督になって『よーいスタート！』と反応していたので、さすがだなと思いました」と振り返った。

「ユカナイ」スタッフの阿式瑠美を演じる藤本は、現在3児の母でもある。町田から、子どもとの接し方について相談されたというが「全力でやると疲れちゃうから、いい意味で適当に」と返答したと明かす。

また、藤本が「（ドラマに出てくる子どもたちも）自分の子どもみたい。今が家なのか本番なのか分からないときがある」と述べた際には、「ユカナイ」の代表・三雲英治を演じる江口が「それが一番いいんだよね」と反応。「子どもたちが変に芝居しないように、こちらがどれだけ自然にいられるかが重要だと思います。一緒にやっていると楽しいですよ」と話した。

セットには、子どもたちが描いた絵や色を塗ったドラム缶などがあった。タツキの元妻・藤永優を演じる比嘉は、趣味で絵を描くことがあるそうで「色の使い方が自由なので、大人の私たちには到底かなわない発想力。元保育士で画家の友人がいるのですが、アトリエを開放して子どもたちと絵を描いているんです。私も参加すると刺激を受けるし、『大人って固くなっているな』と思う。私も学ぶことが多いんです」と振り返った。

タイトルにかけて「〇〇すぎる共演者」について質問が投げかけられた。比嘉に対して「天然すぎる」、町田に対して「優しすぎる」などが出るなか、藤本は子どもに対してうまく“いなす”ことがあるため、自ら「厳しすぎる」と名付ける。しかし、町田からすれば「（子どもとの接し方が）プロすぎる」のだという。

また、松本が「江口さんがよく歌っている」と明かすと、共演者から「分かる！」との反応が。江口は「撮影が朝からなので、喉を起こすために歌っています」と苦笑いを浮かべた。結果的に「歌いすぎる」となったものの、町田としては喜ばしいことのようで「（歌手活動もする江口の）ワンマンライブを間近で聴いているみたいで、『ぜいたくすぎる』時間です」と語った。

最後に視聴者に向けてメッセージを求められた町田は「今回の会見で十分（魅力が）伝わったと思う」と笑顔に。続けて「このエネルギーが画面を通して皆さんに伝わると思います。子どもたち、そして子どもだった大人たちも観て笑ってほしいです。普段だったら『ぜひ観てください』と言うのですが、（今回は）『絶対観てください』にします。よろしくお願いします！」とあいさつしていた。（文＝浜瀬将樹）