3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演したタレントの板野友美が、巧妙化する「令和のママ友マウント」に対する独自の処世術を明かし、AKB48時代の同期である峯岸みなみを驚かせた。【映像】板野友美の4歳長女（誕生日会の写真あり）番組では、自虐を装って優位に立とうとする最新の「逆マウント」や、グループLINEでの「写真大量送信マウント」などが特集された。巧妙な嫌がらせや、返信義務という名の同調圧力に他の