3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演したタレントの板野友美が、巧妙化する「令和のママ友マウント」に対する独自の処世術を明かし、AKB48時代の同期である峯岸みなみを驚かせた。

【映像】板野友美の4歳長女（誕生日会の写真あり）

番組では、自虐を装って優位に立とうとする最新の「逆マウント」や、グループLINEでの「写真大量送信マウント」などが特集された。巧妙な嫌がらせや、返信義務という名の同調圧力に他のママたちが戦慄する中、板野だけはどこ吹く風。

特に、「うちは勉強ばかりして休んでくれなくて困る」という嫌味な自慢に対し、板野は「えっ、スゴくなーい！？ スゴい、ウチの子も頑張らそう！で終わりでよくない？」と、悪意を1ミリも察知しない100%の善意で回答。さらに、多摩エリアで多発するという「実家太い自慢（実家に頼れば？マウント）」に対しても、「え、いいな実家！ 羨ましいー！ 私も頼りたかったー！ ま、自分で頑張るか！」と、純粋な羨望とポジティブな切り替えで応戦した。

この様子を見た峯岸は、「変わらないね、昔から。本当に（悪意が）響かないもんね」と、20年来の付き合いだからこそわかる板野の「鋼の天然力」に驚きを隠せない様子。さらに、板野のこの性格を「マウントを取りたい側からしたら取り甲斐がない。その性格は『魔除け』になる」と命名し、「板野最強ママ説」を提唱した。