女優の水川あさみが２８日、自身のインスタグラムを更新。愛猫との別れを報告した。水川は「ニコが１４歳で虹の橋を渡りました。」と愛猫との別れを報告。「２０代後半から一緒に過ごし、私の人生の一部である彼女が居なくなり、気配がない生活にまだまだ戸惑い辛い日々ですが、自由になったニコとこれからはいつでもどこでも一緒だという思いで自分を励ましています。」とつづった。続けて「ニコ、カナダまで一緒に来てくれ