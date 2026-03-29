大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第21節が28日（土）と29日（日）に行われた。 前節を終え、22勝18敗で7位の群馬グリーンウイングスはアランマーレ山形とホームで対戦した。連日のストレート勝利を挙げた群馬は、クラブ創部以来初のチャンピオンシップ（CS）進出を決定。昨シーズンのリーグ最下位から躍進を見せた。 現在、21勝19敗で8位の埼玉上尾メディックスと20