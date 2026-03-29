大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第21節が28日（土）と29日（日）に行われた。

前節を終え、22勝18敗で7位の群馬グリーンウイングスはアランマーレ山形とホームで対戦した。連日のストレート勝利を挙げた群馬は、クラブ創部以来初のチャンピオンシップ（CS）進出を決定。昨シーズンのリーグ最下位から躍進を見せた。

現在、21勝19敗で8位の埼玉上尾メディックスと20勝20敗で9位のデンソーエアリービーズは、CS進出をかけた大一番を迎えた。フルセットの激闘となったGAME1はホームの埼玉上尾に軍配。連勝となれば埼玉上尾のCS進出が決まったが、GAME2は食い下がるデンソーのストレート勝利に。CS出場権をかけた両チームの争いは最終第22節に持ち越された。

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NECレッドロケッツ川崎は東レアローズ滋賀とのホームゲームを2連勝で飾り、レギュラーシーズン優勝を決定。CSに向け、着々とチーム作りを進めている。

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ここまで16勝24敗で10位のAstemoリヴァーレ茨城は、27勝13敗で4位の大阪マーヴェラスと激突した。前節でCS進出の可能性がなくなりながらも闘志を燃やし続けたAstemo。GAME1はセットカウント1-3で敗戦したものの、GAME2でリベンジを果たし、上位チーム相手に勝利を掴み取った。

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16勝24敗で11位のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズと、28勝12敗で3位のPFUブルーキャッツ石川かほくの北陸ダービーは1勝1敗の引き分けに。GAME1は上位のPFUに対し、KUROBEがフルセット勝利。GAME2は終始主導権を握ったPFUのストレート勝利となった。なお、PFUはRS4位以上を決定し、クォーターファイナルのホーム開催を決めた。

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そのほか、ヴィクトリーナ姫路とクインシーズ刈谷の戦いは1勝1敗。SAGA久光スプリングスは岡山シーガルズとのアウェー戦を2連勝で飾った。この結果をもってSAGA久光のRS2位が決定し、クォーターファイナルとセミファイナル（勝ち上がった場合のみ）のホーム開催も決まった。

次戦の最終第22節は4月4日（土）と5日（日）に行われ、デンソー vs Astemo、群馬 vs 姫路、埼玉上尾 vs 岡山、KUROBE vs 大阪MV、刈谷 vs NEC川崎、SAGA久光 vs A山形、東レ滋賀 vs PFUの7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第21節 GAME1結果



群馬グリーンウイングス 3-0 アランマーレ山形

（25-20、25-22、25-22）



埼玉上尾メディックス 3-2 デンソーエアリービーズ

（23-25、25-22、22-25、25-20、15-13）



PFUブルーキャッツ石川かほく 2-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（25-18、21-25、25-19、20-25、12-15）



Astemoリヴァーレ茨城 1-3 大阪マーヴェラス

（25-23、22-25、18-25、24-26）



NECレッドロケッツ川崎 3-0 東レアローズ滋賀

（25-19、25-15、25-20）



ヴィクトリーナ姫路 2-3 クインシーズ刈谷

（25-17、25-23、22-25、18-25、8-15）



岡山シーガルズ 0-3 SAGA久光スプリングス

（26-28、19-25、20-25）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第21節 GAME2結果



群馬グリーンウイングス 3-0 アランマーレ山形

（25-23、25-15、25-18）



埼玉上尾メディックス 0-3 デンソーエアリービーズ

（15-25、21-25、21-25）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-0 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（25-12、25-20、25-20）



Astemoリヴァーレ茨城 3-1 大阪マーヴェラス

（25-20、25-21、22-25、25-22）



NECレッドロケッツ川崎 3-2 東レアローズ滋賀

（21-25、25-17、21-25、25-20、15-13）



ヴィクトリーナ姫路 3-1 クインシーズ刈谷

（25-22、20-25、25-20、25-20）



岡山シーガルズ 1-3 SAGA久光スプリングス

（25-22、17-25、23-25、15-25）