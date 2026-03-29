俳優の小芝風花さんは3月29日、自身のInstagramを更新。手編みの“ヒカリピクミン”帽子をかぶった姿を披露しました。【写真】小芝風花、“ヒカリピクミン”姿「小芝ふうかの虜になっている〜」小芝さんは［編み物日記 No.13］とタイトルをつけ、8枚の写真を投稿。任天堂の人気ゲームシリーズ『ピクミン（Pikmin）』のキャラクター・ヒカリピクミンの特徴を紹介し、自身が作成した手編み帽子をかぶって切り株の間から顔をのぞかせ