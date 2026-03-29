◇パ・リーグ楽天4―5オリックス（2026年3月29日京セラD）WBCに出場していた楽天・藤平尚真が今季初登板。1回を1安打1四球、2奪三振で無失点に抑えた。4―5の8回にマウンドへ。2死から安打と四球で一、二塁としたが、このピンチで広岡を150キロの直球で空振り三振に仕留めた。侍ジャパンでも活躍した右腕は「誰でも緊張するところを（WBCで）先に開幕させてもらったので、気持ちに余裕があった」と振り返った。