須田景凪が、9月19日(土)にSGC HALL ARIAKEにてワンマンライブを開催することが決定した。発表が行なわれたのは、本日3月29日(日)にKanadevia Hallにて開催された＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞にて。東阪にわたって開催された本ツアーは須田にとって約2年ぶりのワンマンライブツアーとなった。4月1日(水)配信リリースとなるdアニメストア CMタイアップソング「ニーナ」も本ツアーより初披露され、ライブは大盛り上がりのうち