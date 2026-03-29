猫ちゃんのスラリとした体としなやかな動きは、猫好きさんにとってたまらない魅力のひとつ。そんな猫ちゃんの体の柔軟さが分かる光景が、254万再生を超える反響を呼んでいます。その光景を見た人からは、「運動神経ヤバい」「カッコいい！」と絶賛の声が続々と寄せられることとなりました。 【動画：ねこじゃらしで遊ぶネコ→スローモーションで見てみると…運動神経が良すぎる『衝撃的な光景』】 空中で自在に体勢