猫ちゃんのスラリとした体としなやかな動きは、猫好きさんにとってたまらない魅力のひとつ。そんな猫ちゃんの体の柔軟さが分かる光景が、254万再生を超える反響を呼んでいます。その光景を見た人からは、「運動神経ヤバい」「カッコいい！」と絶賛の声が続々と寄せられることとなりました。

【動画：ねこじゃらしで遊ぶネコ→スローモーションで見てみると…運動神経が良すぎる『衝撃的な光景』】

空中で自在に体勢を変えるさくらちゃん

Instagramアカウント『さちぽん』に投稿され注目を集めることとなったのは、キジトラ猫のさくらちゃんが飼い主さんと猫じゃらしで遊ぶ様子をスローモーションで捉えたワンシーン。ある日、飼い主さんは棒の先に紐がついた猫じゃらしを振って遊んでいたそう。それを近くで見ていたさくらちゃんは狩猟本能を刺激されたようで、猫じゃらしに向かって勢いよく飛びかかっていったそう。飼い主さんが猫じゃらしを空中に振り上げると、さくらちゃんの体も猫じゃらしに向かってジャンプしたといいます。

さくらちゃんは空中で見事に猫じゃらしをキャッチしたものの、すぐに前足からするりと抜けてしまったそう。すると今度は、猫じゃらしを追うためすぐさま空中で体を捻り、くるりと方向転換。空中でも自在に体の向きを変えられてしまうさくらちゃんの運動神経に、思わず拍手を送りたくなります。

見事な着地に驚愕の声続々！

空中で方向転換をしたさくらちゃんは、次に着地の準備を始めることに。伸ばした前足を上手に地面にタッチして、後ろ足はまるでシャチホコのように反らせ、体への衝撃を和らげます。

そして、さくらちゃんはさらに体をぐにゃりと曲げたかと思うと、床にゆっくりと倒れて受け身をとったそう。「猫は液体」と言われることがありますが、その光景はまさに溶けているかのよう。

そんなぐにゃぐにゃな姿を見たら心配になってしまいますが、さくらちゃんはケガひとつなく、涼しい顔をしていたそう。自分の背丈の何倍もある場所から着地するその光景に、思わず圧倒されてしまいます。

壁を登る姿は、まるで忍者のよう！

そんな驚きの運動神経を見せてくれたさくらちゃんは、別の日にも驚愕の身体能力を披露してくれたのだとか。その日は、襖の前に座って何やら上の方をジッと見つめていたさくらちゃん。どうやら、壁の上に気になるものがあるようです。

するとさくらちゃんは、座ったまま少し前かがみになり…バネのように体を伸ばしてジャンプ！壁に前足と後ろ足をピタッと付け、壁にくっついた状態で空中で止まったといいます。

その姿は、まるで壁に張り付く忍者のよう。人にはマネできないさくらちゃんの軽々とした身のこなしに、思わず見入ってしまいます。

そんなさくらちゃんの身体能力を見た人からは、「柔軟性すごい」「しなやかな身のこなしですね」「全身がバネのよう」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『さちぽん』では、そんな野性味溢れるさくらちゃんの魅力や、家族猫ちゃんたちの日常の光景が綴られています。

さくらちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「さちぽん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。