前半２９分に先制のトライを決めた桐蔭学園のＣＴＢ古賀＝熊谷ラグビー場ラグビーの全国高校選抜大会は２９日、埼玉・熊谷ラグビー場で準決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川）が佐賀工（佐賀）に１５─７で競り勝ち、決勝に進んだ。２大会連続６度目の優勝を懸け、３１日の決勝で東福岡（福岡）と対戦する。前半から拮抗（きっこう）した展開が続き、同２９分にＣＴＢ古賀（新３年）のトライで先制。後半１７分に１点差に詰め寄ら