「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースが誕生日で自身のボブルヘッドデーだったウィル・スミス捕手の逆転２ランで開幕３連勝。試合前には愛娘２人が始球式とプレーボールコールを務めたが、ＮＨＫＢＳで解説を務めたドジャースＯＢの斎藤隆氏が「もうおじさんメロメロですよ」と中継中に話すシーンがあった。それは試合前の始球式の映像が映し出された時だった。スミスの長女シャーロ