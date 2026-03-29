「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースが誕生日で自身のボブルヘッドデーだったウィル・スミス捕手の逆転２ランで開幕３連勝。試合前には愛娘２人が始球式とプレーボールコールを務めたが、ＮＨＫＢＳで解説を務めたドジャースＯＢの斎藤隆氏が「もうおじさんメロメロですよ」と中継中に話すシーンがあった。

それは試合前の始球式の映像が映し出された時だった。スミスの長女シャーロットちゃんと次女レイトンちゃんがホームサークル付近に立ち、捕手めがけてボールを投じた。シャーロットちゃんはワンバウンドしながら捕手役のラッシングのもとへ。レイトンちゃんは投げる仕草をしてポトッと足元にボールを落とした。

するとスタンドから大歓声が沸き起こり、斎藤氏も「かわいいですね。あんな始球式なかなかないですよ。たまりませんね、こんなの見せられたら」と大興奮。「レイトンちゃんも投げるって言うのが分かってるんですよ」と語った。その後、ラッシングからボールを受け取ったレイトンちゃんは「誰！？」という表情を浮かべるシーンも。愛くるしい始球式にスタンドのファンもメロメロだ。

シャーロットちゃんは昨年のワールドシリーズで全米中継に登場し、大きな話題を呼んだ。２４年の優勝パレードでは大谷翔平投手の愛犬・デコピンと触れ合うシーンが反響を呼び、ドジャースファンからも注目を集める存在となっていた。