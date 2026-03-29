タレント関根勤（72）が29日、TBSラジオ「ONE−J」（日曜前8・00）にゲスト出演し、孫との交流について語った。愛娘でタレントの関根麻里が15年に第1子女児、19年に第2子女児の出産を、それぞれ発表。関根は2人の孫のおじいちゃんになった。孫の近況を問われると、「元気でね、10歳になりまして、長女が」と報告した。「だんだん僕のことを分かってきましたね。ダメな人だって」。自虐的に明かしつつ、例を挙げた。「たと