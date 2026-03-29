◇パ・リーグ西武4―0ロッテ（2026年3月29日ZOZOマリンスタジアム）西武のドラフト1位・小島大河捕手（明大）が2試合目のスタメンマスク。先発・平良のプロ初完封勝利をアシストするのと同時に、打っては初のマルチ安打をマークした。2回に先頭打者で左前打。6回無死一塁でも左前打と、いずれも逆方向に鋭い当たりを飛ばした。「初めて2本打てた。広角に打てるのは自分の武器。これを継続していけるように」と小島。