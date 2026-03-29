◇パ・リーグ西武4―0ロッテ（2026年3月29日ZOZOマリンスタジアム）DeNAからFAで加入した西武・桑原将志外野手（32）が攻守でチームの今季初白星に貢献した。初回に先頭打者としてロッテ先発・小島の初球を中前打。続く長谷川の4球目には、プロ野球史上252人目となる通算100個目の盗塁を決めた。その後に2死満塁となり、外崎の中犠飛で先制のホームイン。2回には左翼線二塁打を放って移籍3試合で初のマルチ安打をマー