歌手でタレントの和田アキ子がMCを務めるTBS系『アッコにおまかせ！』（日曜前11：45）が3月29日、最終回を迎えた。1985年10月の放送開始から約40年6ヶ月、通算1963回を重ねた長寿番組が、ギネス世界記録更新という節目とともに幕を下ろした。【画像】『アッコにおまかせ！』終了声優・中井和哉が感謝和田は「40年ご覧いただきありがとうございました。自分でもやらせてもらえるとは思っていなかった」と振り返り、「ここま