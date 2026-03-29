『アッコにおまかせ！』終了…“画面に映らず”25年出演の人気声優がコメント発表 中井和哉「大切な財産です」
歌手でタレントの和田アキ子がMCを務めるTBS系『アッコにおまかせ！』（日曜前11：45）が3月29日、最終回を迎えた。1985年10月の放送開始から約40年6ヶ月、通算1963回を重ねた長寿番組が、ギネス世界記録更新という節目とともに幕を下ろした。
【画像】『アッコにおまかせ！』終了 声優・中井和哉が感謝
和田は「40年ご覧いただきありがとうございました。自分でもやらせてもらえるとは思っていなかった」と振り返り、「ここまで来られたのはスポンサー、スタッフ、レギュラーや準レギュラーの皆さん、そして何より視聴者の皆さんのおかげ」と感謝を述べた。
こうしたなか、ナレーターを長く務めた中井和哉は、画面に映らないレギュラーだった。
青二プロダクションの公式Xでは「中井和哉も約25年レギュラーナレーターを務めさせていただきました」と伝え、「緊張もしたけど、噛んだりもしたけど、とても貴重な経験でした。僕にとって大切な財産です。これまでありがとうございました！（中井和哉）」と本人が感謝の言葉を寄せた。
ファンからは「約25年間お疲れ様でした」「毎週和哉さんの声を聞いてたまに、アッコさんと掛け合いがあったりして、楽しかった〜！」「中井さんの声聞きたくてアッコさんのチャンネル観てました」など、多数の声が寄せられている。
中井は『ONE PIECE』ロロノア・ゾロ役をはじめ、アニメ作品でも多数の人気キャラクターを務めている。
【画像】『アッコにおまかせ！』終了 声優・中井和哉が感謝
和田は「40年ご覧いただきありがとうございました。自分でもやらせてもらえるとは思っていなかった」と振り返り、「ここまで来られたのはスポンサー、スタッフ、レギュラーや準レギュラーの皆さん、そして何より視聴者の皆さんのおかげ」と感謝を述べた。
青二プロダクションの公式Xでは「中井和哉も約25年レギュラーナレーターを務めさせていただきました」と伝え、「緊張もしたけど、噛んだりもしたけど、とても貴重な経験でした。僕にとって大切な財産です。これまでありがとうございました！（中井和哉）」と本人が感謝の言葉を寄せた。
ファンからは「約25年間お疲れ様でした」「毎週和哉さんの声を聞いてたまに、アッコさんと掛け合いがあったりして、楽しかった〜！」「中井さんの声聞きたくてアッコさんのチャンネル観てました」など、多数の声が寄せられている。
中井は『ONE PIECE』ロロノア・ゾロ役をはじめ、アニメ作品でも多数の人気キャラクターを務めている。