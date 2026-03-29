【今週グサッときた名言珍言】【写真】まぜてもらえなければ自分から巻き込めばいい…こたけ正義感が腹をくくって辿り着いた信念「私をテレビの世界に残してください」（西野亮廣／フジテレビ系「ぽかぽか」3月20日放送）◇◇◇いまや「お笑い芸人」というよりも「実業家」といったイメージの強い、キングコング・西野亮廣（45）。けれど、この日は「テレビの楽しさをみんなに伝えたい」とゲスト出演。だが、番組