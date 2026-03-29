【今週グサッときた名言珍言】

【写真】まぜてもらえなければ自分から巻き込めばいい…こたけ正義感が腹をくくって辿り着いた信念

「私をテレビの世界に残してください」

（西野亮廣／フジテレビ系「ぽかぽか」3月20日放送）

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いまや「お笑い芸人」というよりも「実業家」といったイメージの強い、キングコング・西野亮廣（45）。けれど、この日は「テレビの楽しさをみんなに伝えたい」とゲスト出演。だが、番組で行っているゲーム「投扇興」で「マイナス2点を出したら二度とテレビに出ない」と宣言し、本当に「マイナス2点」を出し、「テレビ卒業」が決まってしまう。その直後の番組名物企画「牛肉ぴったんこチャレンジ」で成功したら戻して欲しいと懇願して語った一言が今週の言葉だ。挑戦に見事成功し、これぞ芸人というべき立ち回りを見せていた。

この日は、この場面以外でも西野はザ・芸人だった。イメージをぶつける企画では、MCの神田愛花が「いまだに女性を顔で選んでいるっぽい」「通りすがりの女性に好みのランキングをつけているっぽい」「東京カレンダーに載っているお店に連れて行けば、どんな女性も落とせると思っているっぽい」と矢継ぎ早にイジりまくり。西野は「神田さんに俺なんかしました？」と言いながら、見事に受け身を取っていた。

体を張ったロケも挑戦したいと言う西野に対し、ハライチ・岩井から「アイドルが売れたあとに、バイトしてみるみたいなのやめたほうがいい」と痛烈に突っ込まれても大笑い。終始、番組を全力で楽しんでいた。実際、「ゴッドタン」（テレビ東京系）では、とても現代のテレビとは思えないような体の張り方をしている。

西野は千鳥の2人からも「捕まってないだけの詐欺師」（大悟）と形容され、彼が多用しているクラウドファンディングを「口車金もらい」（大悟）、「国家反逆集団」（ノブ）とののしられ、彼の代名詞的な絵本「えんとつ町のプペル」を「悪魔絵本」（ノブ）、「風俗街のヘルペス」（大悟）などとイジられまくり（関西テレビ・フジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」2026年3月10日）。これらに対しても大笑いしつつ瞬時にツッコんでいく西野の姿は、やはり芸人としての屈指の才気を感じさせる。

西野は実業家としても人の上に立つ時に「人としてモテる」ことが重要だと言う（TBS系「日曜日の初耳学」26年3月15日）。番組でもいいMCはモテる、と。そのための方法として西野は「めっちゃリアクションを取る」ことだという。

「めっちゃ笑う。褒める。当たり前ですけど、一番笑ってる人のところに人は集まる。そして人が集まれば情報も集まってくる」（同前）

だから西野はどんな活動をしていても、芸人マインドを決して捨てていないのだ。

（てれびのスキマ 戸部田誠／ライタ―）