ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第9話では、とうとうこずえ（篠原涼子）と怜治（ジェシー）がともに脱獄する直前までが描かれた。 参考：知英、7年ぶりの日本ドラマ復帰で感じた“変化”篠原涼子には「一瞬で恋に落ちました」 初回の冒頭でも映し出されていたように、2人が佐伯（藤木直人）の制止を振り切って、塀の外へと逃亡することはすでに明ら