ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第9話では、とうとうこずえ（篠原涼子）と怜治（ジェシー）がともに脱獄する直前までが描かれた。

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初回の冒頭でも映し出されていたように、2人が佐伯（藤木直人）の制止を振り切って、塀の外へと逃亡することはすでに明らかになっている。ここまで作品を観てきた私たちは、こずえが怜治と彼の父親である春臣（竹財輝之助）を重ねながらも、無実の罪で捕まった怜治のことを救うために奔走するなかで、彼の言動に惹かれていく過程を目の当たりにしてきた。真っ赤なオープンカーを運転しながら、怪我を負った怜治を乗せて逃亡するこずえの胸中には、想像しえない覚悟と彼に対する強い思いがあったのだ。

これから2人が辿るであろう険しい逃亡劇の行方。正直、誰もが幸せになれるハッピーエンドが待ち受けているとは想像しづらい。なぜなら、無実の罪で死刑を宣告された怜治を救うという名目はありながらも、彼女は脱獄計画を遂行するために、教団「廻の光」の幹部である沼田（久保田悠来）を仲間に引き入れて怜治とともに脱獄させている。殺人の罪を被らされた怜治とは違い、沼田は教祖の鎧塚（河内大和）とともに信者を集団自殺に追い込んだ人物。その男を世に解き放ったことは紛れもない事実であり、こずえが倫理的にも社会的にも責任を問われることは免れない。

怜治としては、こずえと国外に逃亡する前に、人質に取られている怜治の妹・寿々（梶原叶渚）の救出に向かおうとするだろう。しかし、怜治を脅迫して殺人の罪を着せた叔父の秋彦（大澄賢也）や祖父の財賢（山田明郷）がそれを黙って見ているはずがない。警察の追撃を躱しながら寿々の救出ミッションを遂行し、彼らの悪行を白日の下に晒すような展開になれば上々だが、そう簡単に上手くいくとは思えない。秋彦はどんな手段を使ってでも、秘密を知る怜治とこずえを始末しようとするだろう。

こずえが刑務官という仕事やトラウマを植え付けられた母親の介護、厳しすぎるほどのルールを自身に課すほどの正義感や責任感から解放されて、ひとりの人間として欲望のままに身を投じる姿は、今の時代にあまり描かれてこなかったヒロイン像であることは間違いない。道を踏み外した彼女が望むのはたったひとつで、怜治とともに生きること。社会的な立場や約束された将来を投げ打ってでも怜治と逃げることを選んだ彼女の決断を、物語としてどのように着地させるのかは気になるところだ。

また、目の前でこずえと怜治が互いに惹かれ合い、深層で繋がる姿を目撃した佐伯の行動も間違いなく、2人の逃避行に大きな影響を与えるだろう。怜治が脱獄する前の面会室で「もしこずえを巻き込んだら、俺はお前を殺す」とまで豪語した佐伯なら、怜治の命を奪ってまで彼女を取り戻そうとするはずだ。オープンカーの助手席に座っていた怜治は怪我を負っていた。歪な三角関係を形成してきた3人が、再び邂逅する瞬間はきっと訪れる。

最終話の予告では、教会で互いへの愛を誓い、肩を寄せるこずえと怜治の姿も映し出された。これから2人が道を違える予感は一切ないだけに、なおさらこの場面は重要な意味を持つシーンとなりそうだ。

実際にアメリカで起きた事件から着想を得たという本作だが、この物語はあくまでフィクションであり、禁断の恋に落ちた2人の結末が現実を踏襲するとは限らない。こずえと怜治が強く結ばれるに至るまでの軌跡を、最後まで見届けた人にしか理解しえない感情が映し出されることを期待したい。

（文＝ばやし）